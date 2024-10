As 100 cidades mais ricas do agronegócio brasileiro; veja lista

Os 100 municípios mais ricos em valor de produção abrangem uma área colhida de 33,1 milhões de hectares, representando 34,5% da área total cultivada no Brasil, que soma 95,8 milhões de hectares – o levantamento considera 70 produtos das lavouras temporárias e permanentes, distribuídos entre os 5.563 municípios brasileiros.

Entre as culturas, a soja lidera, com um valor de R$ 348,6 bilhões, representando 42,8% do valor total da produção agrícola. Milho e cana-de-açúcar também se destacaram, com produções de R$ 101,8 bilhões e R$ 101,9 bilhões, respectivamente – outros produtos importantes incluem algodão, café e laranja, evidenciando a diversidade da produção agrícola no Brasil.

Sorriso no topo

A liderança ficou com Sorriso (MT), que registrou um VBP de R$ 8,313 bilhões no ano passado, o equivalente a 1,00% do total nacional. O VBP de Sorriso provém de apenas três culturas: soja, milho e algodão.

Em segundo lugar está São Desidério (BA), com um total de R$ 7,789 bilhões em VBP, resultante da produção de soja e algodão.

Na terceira e quarta posições estão Sapezal e Campo Novo do Parecis, ambos no Mato Grosso, com VBP de R$ 7,544 bilhões e R$ 7,157 bilhões, respectivamente, cada um representando 0,9% do total nacional.

Em seguida, aparecem Rio Verde (GO), com R$ 6,923 bilhões; Diamantino (MT), somando R$ 5,905 bilhões; Formosa do Rio Preto (BA), com VBP de R$ 5,789 bilhões; Nova Ubiratã (MT), com R$ 5,463 bilhões; e, fechando o ranking, Nova Mutum (MT), em nono lugar, com R$ 5,380 bilhões e Jataí (GO) na décima posição, com R$ 4,839 bilhões.

Desempenho por região

Destes municípios, 162 localizam-se na região Centro-oeste,16 na Sudeste, 13 Nordeste, 5 cinco Sul e, 4 quatro na região Norte. O Centro-Oeste se destacou na produção agrícola do país, com Mato Grosso à frente, abrigando 36 das cidades mais produtivos do Brasil.

Entre os 70 produtos analisados, foram selecionados 17 de maior relevância nacional, incluindo algodão, arroz, cacau, café, cana-de-açúcar, feijão, laranja, milho, soja, trigo e mandioca, além de frutas como banana, maçã, mamão, manga, melão e uva.

Esses itens representam 90,4% do valor total da produção agrícola, equivalente a R$ 736 bilhões, e ocupam uma área de 90,8 milhões de hectares, o que corresponde a 94,8% da área total cultivada.