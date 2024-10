Astronauta registra Cairo iluminado antes de voltar à Terra com a Crew-8

pós sete meses a bordo da Estação Espacial Internacional, o astronauta Matthew Dominick está se preparando para retornar à Terra com a missão Crew-8. Antes de iniciar os procedimentos para o retorno, ele registrou uma última imagem que se soma à coleção de fotos tiradas durante sua estadia no espaço.

Na foto mais recente, Dominick capturou a cidade do Cairo, no Egito, iluminada à beira do Mediterrâneo em uma noite quase sem nuvens.

“O luar ilumina o Cairo e o Mediterrâneo em uma noite quase clara”, escreveu o astronauta na rede social X. “Ficamos acordados até tarde ontem à noite, ajustando o sono para nos preparar para o desencaixe e o retorno à Terra nos próximos dias. O Cairo à noite é uma das minhas vistas preferidas, e estou feliz por ter tido a chance de vê-lo mais uma vez antes de partirmos”.

Segundo o site DigitalTrends, o retorno da missão já foi adiado pela NASA devido às condições climáticas, mas há expectativa de que o regresso ocorra ainda nesta semana.