No dia 12 de outubro, DIA DAS CRIANÇAS, às 18h, na Teatro de Arena do Sesc/Centro, venha se divertir com a gente nesse espetáculo que une mistério, magia, muita música e alegria!

Os ingressos são gratuitos e limitados! Então chega cedo para garantir sua entrada!

Produção: AcreAtiva Produções

Realização: SESC/AC e FECOMÉRCIO