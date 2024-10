Atenção! Último dia para o pagamento da taxa de inscrição do concurso da Educação

Os candidatos inscritos no ‘maior concurso da Educação do Acre’, tem até esta quarta-feira (3) para realizar o pagamento da taxa de inscrição do certame.

Os cargos oferecidos exigem diferentes níveis de escolaridade e experiência. A taxa de inscrição é de R$ 69,79 para cargos de nível médio e R$ 88,98 para cargos de nível superior. Ao todo, são 3 mil vagas disponíveis no edital.

As provas objetivas e discursivas estão previstas para ocorrer em 1º de dezembro de 2024. Candidatos aos cargos de nível superior também passarão por uma prova prática, que consiste no envio de uma videoaula e um plano de aula, conforme detalhado no edital.

Os aprovados para os cargos de nível médio terão uma remuneração inicial de R$ 2.361,51, enquanto os professores receberão, inicialmente, R$ 4.270,21