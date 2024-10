Blog do Ton: Socorro Neri, Eleições 2024 e a história das águias em tempos de tempestade

Já dediquei alguns anos da minha vida estudando sobre liderança, gestão e trabalhando com isso, especialmente quando fui Gestor de Marketing da Febracis, uma escola de negócios presente em mais de três continentes. E quem estuda sobre esse tipo de coisa, certamente já se deparou com a história das águias — e já deve, também, ter ouvido sobre algo curioso: elas ‘adoram’ a tempestade. Elas usam o poder dos ventos para subir mais alto e, ao invés de fugir das tempestades, voam diretamente para dentro — e chegando a voar acima das nuvens turbulentas.

Quem viveu uma tempestade nestas eleições foi a deputada federal Socorro Neri. Em meio a um turbilhão de especulações sobre sua posição, relacionamento com membros importantes da política acreana — como o governador Gladson Cameli — e até questionamentos sobre sua fidelidade partidária, tudo isso acompanhado de uma enxurrada de comentários divididos na imprensa, parece que a deputada federal voou mais alto que a tempestade.

E, mesmo dentro do período de campanha, enquanto notícias diversas ainda geravam pautas e comentários nas redes, parecia que Socorro tinha um objetivo maior. Isso veio à tona depois das eleições, em pelo menos dois momentos: o primeiro, quando o PP emergiu mais forte e sólido, com 14 prefeitos eleitos e 32 vereadores que contaram com o apoio direto de Socorro Neri; e, num segundo, quando reuniu com o secretário da Segov, Luiz Calixto, numa reunião que foi o assunto da sexta-feira (11) nos bastidores.

É por isso que, mesmo não sendo abertamente candidata a nenhum cargo majoritário em 2026, Neri insiste em ser lembrada nas cabeças. O verdadeiro poder nem sempre está na autoridade competida, mas no potencial de transformação que você pode gerar.

É MOLE? — Algo que esta santa coluna, particularmente, achou engraçado nestas eleições. Setores da imprensa e política passaram a eleição inteira dizendo que o senador Márcio Bittar mandou e desmandou nestas eleições, principalmente em se tratando da candidatura a prefeito de Rio Branco, encabeçada pelo prefeito Tião Bocalom. Com o resultado extremamente positivo para a direita, agora os mesmos setores tiram Márcio da lista dos responsáveis pelos resultados. É mole?

PAULA AMANDA — As redes sociais do deputado Nicolau Júnior ganharam uma roupagem mais humana, que se conecta com as pessoas, mostrando um deputado que trabalha, mas que também é gente como a gente. Méritos da excelente Paula Amanda, que agora faz parte do time do Todo-Poderoso da Aleac.

DUAS COISAS EM COMUM — Jessé Cruz (Quadrangular), Jó (Universal), Elias Macedo (Assembleia de Deus) e Gabriela Câmara (diversos pastores). Todos esses candidatos têm, pelo menos, duas coisas em comum: são candidaturas assumidamente evangélicas e não foram eleitos.

QUAL MOTIVO? — Assim como as mulheres, que são maioria em detrimento dos homens, os cristãos sempre se jactam de ser maioria — com pastores, inclusive, com caros passes em repartições públicas. Mas não conseguiram eleger um mísero vereador. Será que algum deles explicaria o motivo?

SURTO — Falar em evangélico que não elege evangélico, a prefeita Neia teve mais um surto gospel ao dizer que a cidade sofrerá clamor e ranger de dentes pelo seu insucesso à reeleição. Sem comentários.

CORREINHA — Do Henry Nogueira ao Márcio Bittar, passando por Luiz Calixto, Márcio Pereira, e por aí vai. Todos esses sentaram na mesma mesa, a que articulou a reeleição de Bocalom à prefeitura da capital e trabalhou por ela. Projeto feito usando muitas mãos, mas uma delas deve ser lembrada: a do coordenador de articulações Manoel Pedro, o bom Correinha.

MESMO COM ELZINHA — A eleição da Mesa Diretora da Câmara de Rio Branco, pelo menos no que garantem cardeais do andar alto, não terá ranhuras dentre partidos como o PP, PL e União Brasil. Os partidos chegarão a um consenso, e assim será na hora do voto. Ainda que, dentro do PP, existam nomes como Elzinha Mendonça, que sempre foi oposição ferrenha.

FÁBIO ARAÚJO — Não conheço nenhum vereador que tenha mais contatos na prefeitura da capital que o Fábio Araújo, reeleito pelo MDB. Ele é, simplesmente, o cara que mais procurou problemas na gestão de Bocalom. Se existem arestas a serem aparadas nessa nova gestão, essa é, com certeza, uma das mais importantes.

A PRIMEIRA GALINHA — Depois que esta santa coluna emitiu uma nota afirmando sobre um possível dossiê, que pode comprometer uma candidatura majoritária eleita no interior do Acre, emissários de, pelo menos, três prefeituras ficaram curiosos para saber quais os nomes dos bois. Lembram da história da primeira galinha que se espanta?

AGRADECIMENTO — Sempre digo que cai nesse mundo de colunas políticas de paraquedas. Era uma necessidade do site que eu trabalhava. Então, navego nessas águas com muito respeito e humildade, costumo dizer que sou o menos preparado para fazer o que vocês leem diariamente. Mas, se tem uma coisa que eu gosto de fazer — e estudei muito para isso, aqui e fora — é assessorar e cuidar de equipes de comunicação. E, não há melhor elogio que aqueles vindos de colegas, que lidam todos os dias com os desafios da profissão. Quero agradecer a todos pelas palavras, na pessoa de duas que, de forma pública em suas colunas, dedicaram algumas linhas para falar do trabalho executado enquanto coordenador de comunicação da campanha do então candidato Tião Bocalom: Evandro Cordeiro e o grande Crica.

BATE-REBATE

– Da cozinha da casa da prefeita Fernanda Hassem chega a informação de uma possível dobradinha com Vanda Milani (…)

– (…) Fernanda ao Congresso e Vanda, à Aleac (…)

– (…) Mas… e o Tadeu?

– Do outro lado da ponte, há quem acredite que o prefeito Sérgio Lopes considere a possibilidade de concorrer a um mandato de deputado estadual (…)

– (…) Será?

– O prefeito Zequinha Lima precisa, urgentemente, trabalhar sua comunicação (…)

– (…) É incrível como ninguém enxerga o prefeito como uma liderança a ser consultada sobre 2026.

– O União Brasil usou a vaga de vice para trazer o Palácio para a campanha de Bocalom (…)

– (…) E tudo indica que, agora, vai brigar pela vaga na Mesa Diretora (…)

– (…) Tem dois pontos positivos se Bocalom entrar no jogo: o fato de ser grato, e sua consideração por Joabe Lira.

Bom final de semana!