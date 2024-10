‘Bob Marley’: Acusado de tráfico tenta correr, mas é preso com 71 porções de drogas

Plínio P., 48, foi preso por tráfico de drogas no final da noite de sábado (12) na Rua 13 de Setembro, bairro Mucambo, região Central de Porto Velho (RO).

Policiais militares do 1° Batalhão fizeram um cerco no local e o acusado ainda tentou fugir jogando um pacote com 71 porções de drogas.

Com a eficácia do cerco, os policiais abordaram o homem, recolheram a sacola jogada por ele e encontraram os entorpecentes, entre cocaína e crack.

Para a polícia, o homem disse que vendia a droga para um traficante e recebia como pagamento porções de drogas, tendo em vista, que é usuário.

Diante dos fatos, ele foi levado para o Departamento de Flagrantes.

O homem não quis dizer quem seria o traficante e nem local onde encontrá-lo.