A vítima da facada foi Rapunzel, que registrou a ocorrência na delegacia como tentativa de homicídio. No Instagram, ela conta sua versão da história. A mulher diz que foi à praia para gravar vídeos com um amigo e publicou uma foto do local. Depois disso, Madame, que já teria uma rivalidade com ela, foi até onde o casal de amigos estavam e tentou atingir a vítima com facadas no rosto e no peito.

Nesta quarta-feira (30), Rapunzel usou as redes sociais para relatar os fatos: “Essa ‘nega’ já tinha rivalidade comigo há muito tempo. Do nada ela (Madame) chegou lá atrás de mim, puxando o meu cabelo, e tentando acertar o meu rosto, só que ela não conseguiu. Ela conseguiu acertar a minha perna. Foi uma sensação horrível, uma tentativa de verdade”, declara.