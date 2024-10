Caixa relança ‘raspadinha’ com prêmios de até R$ 2 milhões

A Caixa Econômica Federal relançou, nesta segunda-feira (14/10), a Loteria Instantânea, conhecida popularmente como “raspadinha”.

A modalidade estará disponível nas lotéricas a partir de 2 de novembro e terá prêmios que variam entre R$ 2,50 e R$ 2 milhões.

As “raspadinhas” foram criadas em 1990, mas suspensas em 2015, por determinação do Ministério da Fazenda. Foram extintas oficialmente em 2016.

Oito anos depois, as apostas retornam com novo visual e prêmios, de acordo com a Caixa. A criação da Loteria Instantânea é baseada na Lei 13.155/2015, que instituiu a Loteria Instantânea Exclusiva, e pelo Decreto 11.675/2023, que regulamentou sua comercialização.

De acordo com a organização, parte da arrecadação das apostas terá como destino repasses sociais, contribuindo com áreas como cultura, esporte, segurança e seguridade social.

“A Caixa está retomando a comercialização de um produto presente no mundo inteiro. A raspadinha foi um sucesso no Brasil até o ano de 2015 e hoje reassumimos a comercialização deste produto acessível a todos, com a responsabilidade de condução pelas Loterias, que, desde a década de 60, até hoje, tem a grande vocação de distribuir, não apenas o prêmio bruto, mas também valores relativos às políticas públicas”, afirmou Carlos Vieira, presidente da Caixa.

Como apostar

Para apostar, basta o jogador comprar um bilhete em uma unidade lotérica, raspar a área de jogo e verificar se foi premiado ou não. A premiação é imediata e os valores até R$2.259,00 podem ser resgatados nas lotéricas. Acima desse montante, o prêmio deve ser retirado em uma agência da Caixa.

As apostas custam de R$2,50 a R$20. Os bilhetes terão estampas variadas e, para o lançamento, serão usados os temas Trevo da Sorte, Só o Ouro, Roda da Sorte, Caça ao Tesouro e VIP.