Candidato a prefeito eleito em Tarauacá desloca o braço durante comemoração da ‘vitória’

Rodrigo Damasceno, do PP, foi eleito no último domingo (6) prefeito de Tarauacá (AC) para os próximos quatro anos. Durante a comemoração, que ocorreu pelas ruas do município, o futuro gestor acabou deslocando o braço, como explicou ele por meio de vídeos em suas redes sociais divulgados nesta segunda-feira (7).

“No meio da nossa comemoração, de tanta força, meu braço acabou saindo do lugar. Já tinha saído antes, fiz uma cirurgia e ontem saiu de novo. Então eu peço desculpa por não ter comemorado tanto com vocês. Não ter lhe abraçado, não ter ligando ainda para você para agradecer todo o seu empenho. Mas saiba que eu estou muito grato a toda a nossa população”, informou.

Com 9.765 votos, representando 45,16% dos votos válidos, Damasceno concorria contra Maria Lucinéia (PDT), que teve 9.130 votos. Em uma disputa acirrada, Tarauacá teve 22.425 votos totais, o que inclui 222 votos brancos, 0,99% dos votos totais, e 581 votos nulos, 2,59%.

Na gravação, Rodrigo afirma que está muito grato pela nova oportunidade que terá em representar a cidade a partir de 2025. E destaca que deseja que o momento agora seja de paz, prosperidade e união, para a construção de um lugar melhor para todos.

“Que a eleição fique para trás, e que agora a gente possa unir as famílias taraucaenses, em prol de um projeto único, de uma cidade melhor. Quero agradecer a Deus por ter abençoado toda a nossa campanha, e a cada um de vocês que nos ajudaram”, apontou.

