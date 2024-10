Capital Premiado Sicredi: última semana para participar e concorrer a prêmios incríveis e a um New Creta 2024 0km

A campanha Capital Premiado Sicredi, que já premiou associados de várias regiões no Acre, Amazonas e Mato Grosso, está em sua última semana encerrando em 31/10/2024. Com sorteios mensais e prêmios especiais, a promoção oferece uma oportunidade única para quem deseja investir no capital social da cooperativa e ainda concorrer a grandes prêmios.

A campanha tem atraído a atenção ao oferecer não apenas o incentivo financeiro, mas também a chance de contribuir para o desenvolvimento da comunidade por meio do cooperativismo. Na última quinta-feira, 24, aconteceu o último sorteio do prêmio especial em vale-compras, no valor de R$ 10.000, e o ganhador é de Rio Branco, no Acre.

Ainda serão sorteados 12 vales-compras no valor de R$ 500,00, 4 motos 0 KM e um carro 0KM. O último prêmio já tem data marcada: 9 de novembro, apuração feita pela loteria federal. O ganhador será premiado com um carro 0km, modelo New Creta 2024 Comfort Plus.

Como Participar

Para participar, basta ser associado do Sicredi e realizar aplicações avulsas ou recorrentes no capital social da cooperativa, com um valor mínimo de R$ 30. A cada aplicação, o associado ganha um número da sorte; para quem ativa as aplicações recorrentes, os números dobram, aumentando ainda mais as chances de ganhar. Para participar consulte o regulamento completo em www.sicredi.com.br/promocao/capitalpremiadobiomas/.

Esta é a chance final de concorrer aos prêmios mensais e aos grandes sorteios que continuam por vir. Para mais informações, procure uma unidade Sicredi e saiba como aproveitar essa oportunidade.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento de seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. Possui um modelo de gestão que valoriza a participação dos mais de 8 milhões de associados, que exercem o papel de donos do negócio. Com mais de 2.800 agências, o Sicredi está presente fisicamente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, disponibilizando uma gama completa de soluções financeiras e não financeiras.

Site do Sicredi:

