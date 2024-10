Cenário piora e Rio Branco tem a pior qualidade do ar do Brasil pelo segundo dia consecutivo

A capital Rio Branco voltou a ser a cidade com o ar mais poluído do Brasil nesta sexta-feira (4), segundo a Plataforma IQAir, da Organização das Nações Unidas e do Greenpeace. A incidência de material particulado respirável mais de 10 maior do que o recomendado pelas diretrizes da Organização Mundial de Saúde (OMS).

Rio Branco apresenta 157.9µg/m³ (microgramas de material particulado por metro cúbico). Com o índice registrado nesta sexta-feira, o ar é considerado “insalubre”.

A fumaça voltou aos céus de Rio Branco e capital ainda lidera o ranking de poluição do Brasil, seguido de Campinas (SP), Manaus (AM), Porto Velho (RO), Recife (PE), São Paulo (SP) e Curitiba (PR).