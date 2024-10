Cinco dicas para incentivar a leitura na primeira infância

hábito de conversar, cantar e explicar as palavras é comum aos pais que têm filhos na fase da primeira infância. O período que abrange a faixa etária de 0 a 5 anos é cheio de descobertas e conhecimentos novos. Mas o que algumas pessoas não sabem é que nessa fase da vida o incentivo à leitura pode trazer inúmeros benefícios, como o fortalecimento da imaginação e dos vínculos familiares, além do desenvolvimento de habilidades importantes para o futuro.

Assim, o acesso aos livros é um convite para as primeiras experiências literárias. “Mesmo antes de a criança compreender as letras e números ela já faz a leitura de imagens e símbolos. Ler e ouvir histórias nesta fase aproxima o conhecimento das informações do mundo e da própria cultura à sua volta”, explica o diretor do Marista Escola Social Esperança Ricardo Nardino Sartorato.

Neste processo os adultos têm um papel fundamental como grandes incentivadores. A escola, por exemplo, é um local bastante propício para isso. “É o momento em que eles podem se dedicar à leitura, a ouvir histórias. Além disso, eles podem levar o livro para a casa, e assim contar da sua maneira a história aos seus familiares”, revela.

Em casa, os pais podem dedicar momentos para leitura em família, assim como programas ao ar livre que incluam a leitura.

Veja algumas dicas do especialista para promover o incentivo à leitura desde a primeira infância.

Ler para as crianças

Ao ler histórias para seus filhos os pais podem utilizar vários tipos de entonação na voz, assim como objetos e recursos para ilustrar a leitura. Desta forma, além de ensinar, podem também entreter as crianças. “As histórias mais longas podem ser lidas em partes, todas as noites, antes de dormir, por exemplo”, reforça

Visitar bibliotecas públicas e livrarias

Incluir um passeio também é uma ótima referência da importância da leitura. Nestes espaços é comum encontrar uma série de atividades, como contação de histórias, por exemplo, além da possibilidade de manusear os livros.

Oferecer os livros de banho

Os livros de manuseio, conhecidos como livros de banho, são feitos especialmente para serem os companheiros, principalmente dos bebês, na hora do banho. São maleáveis e indestrutíveis, estimulam o sensorial da criança e promovem a introdução ao mundo literário com textos curtos que podem ser lidos durante a atividade.

Levar livros para as atividades ao ar livre

Um piquenique no parque ou até um passeio na praia podem ser atividades nas quais os livros são inseridos. De maneira lúdica, o ato de ler e contar histórias conta com cenários ainda mais reais e bonitos.

Criar um canto de leitura

Manter os livros organizados em casa é essencial para que a criança tenha acesso facilitado a eles. Criar um canto de leitura no quarto também pode contribuir e despertar o interesse dos pequenos.