Com 62,50% dos votos válidos, Cesar Andrade é reeleito prefeito de Porto Walter

Com o final da votação, que ocorreu das 6h, às 15h deste domingo (6), Porto Walter já tem um novo prefeito, se trata de Cesar Andrade, do partido Progressistas, eleito com 62,50% dos votos.

Cesar teve como adversário o candidato do partido PT, que obteve 37,50% dos votos. Agora, o novo prefeito eleito deverá tomar posse de seu cargo no dia 1° de janeiro, exercendo a função até dezembro de 2029.

De acordo com dados do Tribunal Regional eleitoral (TER), o município de Manoel Urbano teve nesta eleição, um total de 7.898 eleitores aptos a votar.