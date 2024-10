Como Elon Musk pode se tornar o primeiro trilionário da história

A riqueza de Elon Musk, impulsionada pelo desempenho das ações da Tesla, coloca-o no caminho para atingir a marca de um trilhão de dólares em 2027, segundo um relatório da Informa Connect Academy. Atualmente, o dono da SpaceX é o bilionário mais próximo de alcançar essa inédita marca de 13 dígitos.

A trajetória financeira de Musk acelerou de uma vez por todas em 2020. Segundo o Bloomberg Billionaires Index, ele começou aquele ano com um patrimônio avaliado em cerca de US$ 28,5 bilhões. No final de 2020, sua fortuna já havia disparado para aproximadamente US$ 167 bilhões. Agora em outubro de 2024, está com US$ 240 bilhões.

O ‘T’ de Tesla é de trilhão

O principal responsável pelo aumento patrimonial foi a valorização das ações da Tesla. A empresa de carros elétricos tem uma capitalização de mercado de US$ 669,28 bilhões. No entanto, sua taxa de crescimento, estimada em uma taxa média anual de 173,32%, significa que ela deve ultrapassar US$ 1 trilhão em 2025.

Vale ressaltar que a Tesla, apesar de gigante, tem perdido destaque no mercado de carros elétricos para marcas como a chinesa BYD. No primeiro trimestre de 2024, ela se tornou a nova número 1 do setor após vender 526.409 veículos, ante 484.507 da Tesla, impulsionada por sua linha de modelos mais baratos.

Mas, no geral, a Tesla gera mais receitas e lucros do que a BYD porque vende veículos com preços muito mais elevados e depende de apenas dois modelos para a maior parte de suas vendas. O Modelo Y e o sedã Modelo 3 representaram 95% das entregas no quarto trimestre de 2023.

Como os ricos ficam mais ricos?

A concentração de riqueza na elite financeira, evidenciada pela fortuna de Musk, é reflexo da valorização dos ativos. Dados do Federal Reserve revelam que o 1% mais rico dos EUA controla cerca de 50% das ações do país, enquanto a metade mais pobre detém apenas 1%. Em 2022, 58% das famílias americanas possuíam algum tipo de investimento em ações.

John Sabelhaus, da Brookings Institution, ressalta que “a alta no mercado de ações contribui para a concentração de riqueza”. A classe média, por outro lado, concentra sua riqueza no setor imobiliário, que não apresenta a mesma valorização acelerada.

Outro fator relevante é o sistema tributário. “Alterações nas políticas fiscais dificultaram taxar os mais ricos”, explica Sabelhaus. A elite financeira, como Musk, organiza seus ganhos para reduzir a tributação. “Embora Musk receba um pacote de compensação gigantesco, apenas uma fração é tributada imediatamente”, comenta.