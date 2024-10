Concurso TJ RO tem salário iniciais de até R$ 17 mil; veja a distribuição das 25 vagas

O edital do concurso TJ RO (Tribunal de Justiça de Rondônia) está publicado e uma dúvida comum entre os concurseiros é em relação à distribuição das oportunidades!

São ofertadas 25 vagas de níveis médio e superior para os cargos de Técnico e Analista Judiciário, em diversas especialidades. Os aprovados irão receber os salários iniciais de R$ 17.132,48.

Interessados devem entrar no site da banca Instituto Consulplan, entre os dias 5 de novembro e 5 de dezembro de 2024. Para homologar a candidatura, é preciso efetuar o pagamento das seguintes taxas:

R$ 100,00 (Técnico Judiciário)

R$ 130,00 (Analista Judiciário)

As provas serão realizadas no dia 2 de fevereiro de 2025. Veja, nesta matéria, a distribuição das vagas do concurso TJ RO!

Distribuição das vagas do concurso TJ RO

O concurso TJ RO oferta 25 vagas de níveis médio e superior de formação, a serem distribuídas da seguinte forma:

10 vagas para Técnico Judiciário

15 vagas para Analista Judiciário

As vagas são destinadas às especialidades abaixo:

Resumo do concurso TJ RO