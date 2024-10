Concursos Saúde: editais previstos em 2024 e 2025; veja!

Se você possui formação em alguma área da Saúde e estuda para concursos públicos, saiba que as oportunidades se multiplicam com o passar do tempo!

Além de ser uma carreira visada (agora ainda mais por conta da pandemia de Covid-19), muitos órgãos públicos abriram e seguem oferecendo oportunidades para esses profissionais nos concursos e processos seletivos da Saúde.

As vagas abrangem diversos cargos, tais como: médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, nutricionistas, fisioterapeutas, osteopatas, fonoaudiólogos, dentistas, terapeutas ocupacionais, psicólogos, biomédicos, farmacêuticos, entre muitos outros.

E para te deixar por dentro de todas as informações, elaboramos este artigo com os principais editais previstos para serem publicados nos próximos meses. São diversas oportunidades pelo país, de níveis médio, técnico e superior. Confira e não perca nenhum detalhe!