Data Control/ContilNet: se as eleições fossem hoje, Bocalom venceria no 1º turno

O Instituto Data Control realizou mais uma pesquisa eleitoral sobre a disputa pela Prefeitura de Rio Branco, encomendada pelo site ContilNet, na reta final das eleições de 2024, que acontece neste domingo (6).

Na pesquisa estimulada, contando apenas os votos válidos, Bocalom aparece com 55,4%; Marcus com 35,5%; Jarude com 4,7%; e Jenilson com 4,4%.

No mesmo cenário de pesquisa estimulada, fazendo uma comparação com a anterior, Bocalom cresceu 13,1 pontos; Marcus subiu 3,6 pontos; Jarude teve queda de 2,1 pontos; e Jenilson se manteve na mesma marca.

Os dados da pesquisa espontânea – em que os nomes dos candidatos não são apresentados – apontam que o atual prefeito e candidato à reeleição, Tião Bocalom, lidera com 45,3%,. Marcus Alexandre aparece em segundo, com 27,2%. Emerson Jarude é o terceiro colocado, com 2,4%. Jenilson segue em último lugar, com 2,1%. Nenhum/nulo pontou 1,3%; e 21,6% não souberam responder.

A evolução, numa comparação da penúltima pesquisa com a atual, mostra que Bocalom cresceu 5,4 pontos; Marcus Alxeandre subiu 1,2 ponto; Jarude caiu 1,6 ponto; e Jenilson cresceu 0,5 ponto.

2º turno

Os entrevistados também foram questionados sobre um eventual segundo turno entre Bocalom e Marcus. Considerando apenas os votos válidos, Bocalom aparece com 58,7% e Marcus registra 41,3%.

A comparação da pesquisa anterior com a atual mostra um crescimento de 10,2 pontos para Bocalom, e 1,7 ponto para Marcus.

Dados da pesquisa

Foram realizadas 1.200 entrevistas entre os dias 01 e 02 de outubro, em Rio Branco. O intervalo de confiança é de 95% e margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou menos. A pesquisa está registrada sob o número AC-07241/2024.