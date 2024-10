O campeão do BBB 24 Davi Brito aproveitou para refletir sobre suas conquistas ao passar a tarde deste domingo (6) na praia. Em seu perfil do Instagram, o baiano celebrou as mudanças em sua vida.

“Lutei, lutei e consegui. Isso é pra mostrar que na vida não existe a impossibilidade de vencer. Hoje eu poderia ser um vendedor de água ou qualquer outra coisa, mas busquei, fui atrás na correria e hoje Deus nos abençoa, porque sabe que foi duro, mas cheguei”, escreveu o influenciador.