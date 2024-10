Davi Brito diz que é “esposo” de Mani Reggo em conversa vazada

Os vazamentos ocorrem após Mani Reggo entrar com um processo de reconhecimento e extinção de união estável com o ex-BBB. A ação está em trâmite na 7ª Vara de Família da Comarca de Salvador e a empresária pede mais de R$ 400 mil em indenização.

Em uma das conversas divulgadas e atribuídas ao ex-BBB, Davi Brito chama um amigo de Mani Reggo para uma festa de aniversário surpresa na casa da mãe da ex-companheira. Nas mensagens, ele se identifica como “esposo” da empresária. A conversa é do dia 22 de janeiro de 2023, um ano antes dele entrar no BBB24.

“Bom dia, aqui é o Davi, esposo de Mani. Olha, o aniversário dela é quinta-feira, quero que você não diga nada a ela por favor. É uma festa surpresa que estarei fazendo pra ela lá no apartamento da mãe dela. Vai ser às 16h, quero lhe convidar, ok. Veja aí se vai dar pra você ir. Ficarei feliz com sua presença. Vou te mandar o endereço”, escreve Davi na conversa.

“Juntos ficaremos”

Em outro print, é possível ver uma suposta conversa entre Davi Brito e Mani Reggo. Nas mensagens, o baiano informa à então companheira que vai participar do reality da Globo. O motorista de aplicativo reforça que, ao sair do programa, ambos continuarão juntos.

“Eu vou entrar no Big Brother, caso eu vá casado com você, eu vou voltar e juntos ficaremos. Pare com essa maluquice que você fica, tá. Por mais que eu esteja confuso de tudo isso porque é tudo novo pra mim”, escreveu Davi.

Ele reforça na sequência que os prêmios do reality ajudarão no relacionamento do casal. “Eu tô indo pro Big Brother jogar pra ganhar milhões tá certo? Ou carros, o que seja, o dinheiro que eu voltar de lá pra cá vai ser bem-vindo pro nosso relacionamento. Vai ajudar em bastante coisa. A barraca vai manter as coisas até eu voltar”.

“Minha nora”

Já um terceiro print mostra, supostamente, uma conversa entre Raquel Brito, irmã de Davi, e seu pai, o pastor evangélico Dermerval Brito. Numa mensagem enviada à ex-participante do reality A Fazenda 16, o patriarca chama Mani de “nora” e diz que é tratado muito bem pela família dela.

“Minha nora, esposa do meu filho Davi, mim [sic] trata muito bem. Pessoa humilde, simples, tem defeitos como todos têm, mas tem caráter e personalidade batalhadora (…) Só que mim [sic] ajudar, ela e toda a família Reggo. Só tenho que agradecer a Mani por tudo que ela está fazendo por mim”, escreveu o pastor.

Mani Reggo e Davi Brito viveram um relacionamento de um ano e meio. Dentro do programa da Globo, o baiano chamou a companheira de “esposa” em diversas ocasiões, mas ao sair do reality, se referiu a Mani apenas como sua namorada. Numa conversa com Ana Maria Braga, ele afirmou que os dois ainda estavam na fase “do conhecimento”.