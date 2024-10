De jornalista a apresentadora: relembre carreira de Ana Paula Padrão

A apresentadora Ana Paula Padrão, 58, encerrou o seu contrato com a Band após dez anos na emissora. Antes de chegar por lá, em 2014, e migrar para o setor de entretenimento, a jornalista passou por outros canais de televisão.

A própria Band compartilhou a notícia do fim do contrato e destacou que a decisão da profissional foi realizada em acordo com a emissora. Por lá, eles também compartilharam destaques da trajetória profissional de Ana Paula, que se iniciou no jornalismo.

Nascida em Brasília, a comunicadora estreou na televisão na década de 1980 como repórter na TV Brasília, afiliada da Rede Manchete.

Sete anos depois, ela foi contratada pela TV Globo para atuar, inicialmente, como correspondente em Londres e Nova York, cobrindo acontecimentos de grande repercussão mundial, como as guerras no Afeganistão e em Kosovo e os atentados de 11 de setembro.

Mais tarde, ela acabou alcançando o posto de âncora do Jornal da Globo, além de ocupar o cargo de editora-executiva.

Em 2005, ela migrou para o SBT, onde permaneceu por um ano como âncora e editora-chefe do SBT Brasil e, na sequência, esteve à frente do programa SBT Realidade.

Antes de ir para a Band, ela ainda passou pela Record TV, onde comandou o Jornal da Record por cinco anos.

Presente desde a primeira temporada do MasterChef, ela apresentou todas as edições do reality show de gastronomia e se despedirá durante a exibição do MasterChef Confeitaria, edição inédita que será exibida de 19 de novembro a 19 de dezembro.

Segundo a Band, que também compartilhou um comunicado da jornalista, após o término do contrato, a apresentadora vai se dedicar a um projeto de educação no setor privado.