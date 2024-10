“Debmental”: funcionária do Burger King é demitida por ato capacitista

Uma funcionária do Burger King foi demitida após identificar uma cliente como “Debmental” após um pedido feito no último sábado (26/10), no drive-thru da unidade localizada na Avenida Jacu-Pêssego, na zona leste de São Paulo.

A imagem foi divulgada nas redes sociais e mostra que o termo foi colocado no local onde normalmente se coloca o nome de quem efetua o pedido.

Em nota, a empresa de lanches afirmou que abriu uma investigação interna, que decidiu por desligar a colaboradora de forma imediata.

“Não toleramos esse tipo de comportamento e estamos comprometidos em manter ambientes acolhedores e seguros para nossos funcionários e clientes”, diz a nota.

A reportagem não conseguiu localizar a cliente ofendida até o momento desta publicação.