O Dia do Professor é comemorado em 15 de outubro. Apesar de sua importância, os docentes enfrentam diversas dificuldades, como salários baixos e condições de trabalho precárias. O último Plano Nacional de Educação (PNE) não alcançou as metas para a categoria. Um novo PNE proposto pelo governo está em discussão na Câmara dos Deputados (PL 2614/2024). Pelo texto, as novas metas buscam valorizar os professores e garantir uma formação de qualidade.