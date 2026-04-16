Embarcação com carga de gado afunda em rio no interior do Acre

Na tarde desta quinta-feira (16), uma embarcação, do tipo batelão, naufragou em um trecho do Rio Iaco, nas proximidades do seringal Nova Olinda, localizado na zona rural de Sena Madureira.

De acordo com as primeiras informações, o barco realizava o transporte de bovinos e também levava tripulantes no momento do incidente. Apesar do susto e dos prejuízos materiais, não houve registro de mortes.

As circunstâncias que causaram o afundamento ainda são desconhecidas. Moradores da região e pessoas que passavam pelo local acompanharam a movimentação após o acidente.

O caso deverá ser apurado para esclarecer o que provocou a entrada de água na embarcação e o consequente naufrágio.

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