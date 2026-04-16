16/04/2026
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Embarcação com carga de gado afunda em rio no interior do Acre

Por Ricardo Amaral, ContilNet 16/04/2026
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Embarcação com carga de gado afunda em rio no interior do Acre
As circunstâncias que causaram o afundamento ainda são desconhecidas. — Foto: Reprodução

Na tarde desta quinta-feira (16), uma embarcação, do tipo batelão, naufragou em um trecho do Rio Iaco, nas proximidades do seringal Nova Olinda, localizado na zona rural de Sena Madureira.

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De acordo com as primeiras informações, o barco realizava o transporte de bovinos e também levava tripulantes no momento do incidente. Apesar do susto e dos prejuízos materiais, não houve registro de mortes.

As circunstâncias que causaram o afundamento ainda são desconhecidas. Moradores da região e pessoas que passavam pelo local acompanharam a movimentação após o acidente.

O caso deverá ser apurado para esclarecer o que provocou a entrada de água na embarcação e o consequente naufrágio.

VÍDEO:

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