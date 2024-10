Dia do Servidor: Governo celebra conquistas a mais de 53 mil trabalhadores, ativos e aposentados

É com a força de milhares de servidores públicos que o governo do Acre leva, diariamente, incontáveis serviços à população, nos 22 municípios. A dedicação destes profissionais não só faz a diferença, mas contribui, significativamente, com o desenvolvimento do estado.

A relevância desses trabalhadores vai além das suas funções administrativas. Sempre prontos, eles são, na maioria das vezes, os primeiros a chegar em momentos de crise, como desastres naturais, o enfrentamento ao crime ou emergências de saúde pública, mostrando que seu papel não se limita apenas ao cotidiano, mas também diante dos mais árduos desafios.

Nesta segunda-feira, 28, Dia do Servidor Público, é momento de celebrar a importância destes profissionais à sociedade, o compromisso de cada um deles com a construção de um Acre mais justo e próspero, além de relembrar o empenho do governo do Estado com os mais de 53 mil trabalhadores em atividade e aposentados.

A gestão liderada pelo governador Gladson Cameli é responsável por grande conquistas, algumas delas históricas, em benefício destes trabalhadores. Uma soma de esforços, que reafirma o comprometimento do governo com todos aqueles que tem como principal objetivo servir o povo acreano.

Um governo que honra os servidores O respeito com o servidores públicos tem sido uma marca constante do governo do Estado. A assiduidade no pagamento dos salários, aumentos anuais e a valorização destes profissionais são algumas das principais conquistas alcançadas nos últimos anos.

Como forma de honrar os trabalhadores estaduais pela passagem da data comemorativa, o governo, mais uma vez, antecipou o repasse dos vencimentos mensais. Desde a última sexta, 27, o Estado colocou em circulação na economia local mais de R$ 402 milhões.

Em junho deste ano, mais uma parte do Reajuste Geral Anual (RGA) foi implementada à folha de pagamento. Os servidores tiveram um acréscimo salarial de 5,08%. Esta foi a segunda, de quatro parcelas, que serão repassadas até 2026. Ao todo, serão 20,32% de aumento.

O governador Gladson Cameli lembrou que, mesmo em tempos difíceis, o governo demonstra sua responsabilidade com as contas públicas. A austeridade adotada pela equipe econômica reflete o compromisso da atual gestão com a saúde financeira do Estado.

“Enquanto muitos estados enfrentam dificuldades para pagar seus servidores, o Acre faz o dever de casa e é exemplo para o Brasil. Temos honrado cada um dos nossos servidores e vamos trabalhar ainda mais para que possamos avançar na valorização e reconhecimento destes trabalhadores, que tanto se dedicam”, afirmou.

Mais de 6 mil novos trabalhadores contratados

Desde dezembro de 2023, o enfermeiro Gabriel Viana integra o quadro de servidores efetivos do Estado. O dia da posse foi marcado pela emoção. “É um momento muito especial, porque a gente pode exercer a profissão que ama e fico feliz de ser útil e poder ser enfermeiro no Estado, um profissional que cuida. Não tenho palavras pra descrever este momento”, disse.

Gabriel está entre os mais de 6 mil novos servidores contratados nos últimos anos. A atual administração estadual já realizou diversos concursos públicos em áreas importantes, como saúde, educação e segurança pública. A chegada dos novos trabalhadores contempla cidades de todas as regiões do Acre.

“Com muita organização e responsabilidade, o governo tem procurado suprir as principais necessidades de pessoal dentro de sua estrutura. Essas contratações são fundamentais para que os serviços oferecidos pelo Estado sejam continuados e prestados com excelência à sociedade”, argumentou Ricardo Brandão, secretário de Planejamento.

O governo também tem se empenhado em assegurar melhores condições de trabalho aos servidores. Entre as principais medidas adotadas estão a reforma e construção de prédios públicos, investimentos em novos veículos e equipamentos, além da realização de cursos e capacitações profissionais.

O maior concurso público da história do Acre vem aí. As inscrições para o maior concurso público já realizado pelo governo do Acre terminam nesta terça-feira, 29. São, ao todo, 3 mil vagas efetivas para a área da educação estadual. O certame contempla oportunidades em todos os municípios para os cargos de professor e apoio administrativo.

A remuneração inicial para apoio de nível médio é de R$ 2.361,51, e R$ 4.270,21 para professor. Do total de vagas, 2.850 são para ampla concorrência e 150 para pessoa com deficiência. As vagas são para apoio administrativo, e docente, inclusive com habilitação em Educação Especial, Braile e Libras.

As provas ocorrem no próximo dia 24 de novembro e o planejamento é que a convocação ocorra entre fevereiro e março do próximo ano. “São 3 mil vagas, são 3 mil famílias, são 3 mil oportunidades, e as pessoas, não se esqueçam de dois detalhes, a data das inscrições e o dia da prova, e cumpram com o checklist, que é entregar a documentação”, destacou o governador Cameli, no dia do anúncio do concurso.

Novos investimentos em tecnologia Na última terça-feira, 22, o governo fez o lançamento oficial da nova Plataforma do Servidor. O sistema digital centraliza todos os serviços de gestão e dados funcionais dos servidores públicos estaduais em um só ambiente online.

Com a plataforma, os servidores poderão acessar serviços como contracheques, informações funcionais, ponto WEB, webmail e o Diário Oficial, além de notícias do governo. A ferramenta, desenvolvida em parceria com equipes de tecnologia e outros órgãos estaduais, visa otimizar a gestão de dados, trazendo mais eficiência e agilidade para os servidores.

“Este é um marco para o Estado. Estamos entregando uma ferramenta que facilitará o dia a dia do servidor público, tornando o acesso a informações e serviços mais rápido e eficiente. Nosso governo está comprometido com a modernização da administração pública, e essa plataforma é mais um passo nessa direção”, enfatizou Paulo Roberto Correia, secretário de Administração.

Outro importante feito do governo foi a distribuição gratuita de notebooks aos professores da rede estadual de ensino. Além disso, os educadores também foram contemplados com pacotes mensais de internet. A ação, que é inédita, busca reconhecer a importância destes profissionais com um recurso a mais de trabalho, para aprimorar os conhecimentos, assim como as metodologias de aprendizado aos estudos.

“Nossos mestres têm sido valorizados na gestão do governador Gladson Cameli. Este é um governo que sabe da importância que os profissionais da Educação para a transformação da nossa sociedade. Eles merecem uma atenção especial e é isso que temos trabalhado com muito afinco”, pontuou o secretário de Educação, Aberson Carvalho.