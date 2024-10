Dia dos Finados: período para fazer manutenção de túmulos está encerrado, diz lei municipal

Segundo Lei Municipal, os cidadãos rio-branquenses não podem mais realizar manutenção e reformas das sepulturas nos cemitérios públicos da capital acreana, desde o dia 20 de outubro. Durante o período de proibição, a prefeitura ficará encarregada da limpeza geral e manutenção para o Dia dos Finados.

O Dia dos Finados tem expectativa de 50 mil pessoas. Segundo o Secretário Municipal de Cuidados com a Cidade, Joabe Lira, a decisão garante um período para o processo de limpeza da prefeitura:

“O cemitério fica proibido esse tipo de serviço, porque nós vamos estar fazendo a limpeza geral, manutenção e toda a preparação para o Dia dos Finados”, ressaltou o secretário em postagem nas redes sociais.

Segundo a Lei nº 1.809, de 30 de junho de 2010, no artigo 64, “para que a limpeza do cemitério, em razão da comemoração do Dia de Finados não fique prejudicada, as construções só poderão ser iniciadas com prazo suficiente para conclusão até o dia 20 de outubro de cada ano, impreterivelmente, sob pena de multa de 10 UFMRB a ser aplicada na pessoa do responsável legal da sepultura”.