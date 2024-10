Edição especial de MasterChef com confeiteiros marca saída de Ana Paula Padrão do programa

Uma edição especial do “MasterChef Brasil” apenas com participantes confeiteiros marcará a despedida de Ana Paula Padrão do posto de apresentadora do programa. A partir do dia 19 de novembro, logo na semana seguinte à grande final da atual temporada da atração — que se encerra em 12 de novembro —, a versão inédita do reality show estreará na Band, tendo como jurados os chefs Erick Jacquin, Helena Rizzo, Henrique Fogaça e Diego Lozano, além de Ana Paula como apresentadora.