Empresário propõe que políticos plantem mangueiras para ‘matar’ a fome das crianças

Em um gesto que mistura humor e seriedade, o empresário Antônio da Silva, carinhosamente conhecido como Bebê Chorão, lançou uma proposta inusitada: que deputados e vereadores da cidade de Sena Madureira, no Acree, plantem pés de mangueiras para ajudar a combater a fome das crianças. A ideia, apresentada em um vídeo que rapidamente se espalhou pelas redes sociais, gerou risadas e reflexões.

No vídeo, Bebê Chorão aparece ao lado de seu colega Antônio do Bel, que tambem é empresário, e fala sobre a grave situação alimentar enfrentada por muitas crianças na região.

“Se a gente plantar mangueiras, as crianças vão ter mangas para comer e ainda vão se divertir com a sombra das árvores. É uma solução que dá frutos, literalmente!”, disse Bebê Chorão, com um sorriso no rosto.