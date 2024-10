Enchentes catastróficas atingem Tampa, na Flórida, com chegada de Furacão Milton

Chuvas extremamente intensas na área de Tampa continuarão e a se espalhar pela região central da Flórida nessa noite, aumentando o risco de outras inundações repentinas que trazem risco de vida.

“Um eixo de chuvas extremas, estendendo-se da região metropolitana de Tampa em direção ao nordeste, até a parte centro-norte da Península da Flórida, deve resultar em inundações repentinas de grandes proporções, localmente catastróficas, com ameaças consideráveis à vida e à propriedade”, alertou o Centro de Previsão do Tempo.

Mais de 15 cm de chuva já caíram em Tampa. O Centro de Previsão, no entanto, está alertando para mais 12 a 20 cm nas próximas seis horas. As taxas de precipitação podem ser de até 5 a 7,5 cm por hora.

“Algumas áreas podem experimentar taxas de precipitação superiores a 2,5 cm por hora durante 2 à 4 horas. Isso deve causar elevações rápidas de água acima da superfície, já que a água não terá tempo suficiente para escoar. Especialmente nas superfícies St. Petersburg, que são majoritariamente impermeáveis, até a área metropolitana de Tampa e possivelmente se aproximando de Orlando mais tarde esta noite.”

Intensificação rápida quase sem precedentes

O furacão Milton se intensificou rapidamente em um nível quase sem precedentes, chegando à categoria 5 devido ao recorde de calor nas águas do Golfo do México.

Atualmente, ele está na categoria 3 e teve rota atualizada, podendo chegar à Flórida às 20h desta quarta-feira (9), no horário local.

O furacão Milton chegou a ser considerada a tempestade mais forte do planeta em 2024, com ventos sustentados de 281 km/h.

Recentemente, o furacão Helene atingiu a costa do Golfo da Flórida como uma tempestade e chegou à região de pântanos como furacão de categoria 4.

As autoridades estão pedindo aos moradores — ainda em recuperação pelos danos do Helene — que se retirem ou se preparem para outra tempestade com risco de morte.