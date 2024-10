Fátima Bernardes foi uma das convidadas do programa Alma de Cozinheira, disponível ao público do canal GNT. Em um papo com Paola Carosella, a jornalista falou sobre diversos temas da vida íntima e profissional.

Entre eles, claro, a despedida dos filhos. A mãe dos trigêmeos confessou ter enfrentado uma crise ao ter que se despedir de dois deles que saíram do Brasil. Laura e Vinícius Bonemer, ambos com 27 anos, estudam na França.

