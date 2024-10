Feriado prolongado: Governo confirma ponto facultativo em alusão ao Dia do Servidor Público

Os servidores públicos estaduais terão um feriado prolongado com o ponto facultativo em celebração ao Dia do Servidor Público, que é comemorado na segunda-feira, 28 de outubro, conforme o calendário oficial de feriados e pontos facultativos publicados no Diário Oficial.

Os serviços essenciais, como os de saúde e segurança, permanecerão à disposição da população. Unidades de urgência e emergência, incluindo prontos-socorros, unidades de pronto atendimento (UPAs), Hospital das Clínicas e outros setores especializados, como serviços de apoio, diagnóstico, internações, centros cirúrgicos e unidades de tratamento intensivo, funcionarão normalmente.

Na área de segurança, delegacias de atendimento especializado, como a de Flagrantes, Investigação Criminal e da Mulher, também estarão operando para garantir o atendimento à comunidade durante o feriado.

O Dia do Servidor é comemorado anualmente em 28 de outubro e foi instituído visando valorizar o papel dos profissionais que atuam no setor público, promovendo a cidadania e contribuindo para a melhoria dos serviços oferecido aos cidadãos.

Com informações da Agência de Notícias do Acre