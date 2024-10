Feto de adolescente de 13 anos que foi vítima de estupro é exumado para perícia

O corpo do bebê que foi jogado em um quintal no município de Porto Walter, no interior do Acre, foi exumado na última quinta-feira (24) para passar por nova perícia. A exumação do natimorto foi feita a pedido da Polícia Civil.

LEIA: Corpo de bebê é exumado para comprovar paternidade de ex-candidato a vereador que teria induzido aborto

A adolescente de 13 anos, que estava no sexto mês de gestação, abortou e jogou o corpo em um terreno baldio em junho de 2024. Na época, a adolescente contou que recebeu o medicamento abortivo do homem com quem mantinha um relacionamento, o então candidato a vereador Sérgio Souza, o Lola, do União Brasil.

Segundo a adolescente, Lola seria o pai do bebê. O então candidato foi preso por estupro de vulnerável e indução ao aborto e segue no presídio Manoel Neri, em Cruzeiro do Sul.

Ao g1, o delegado responsável pelo caso, José Obetâneo, confirmou a exumação e disse que a polícia aguarda o laudo.