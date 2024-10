Filho gay de Maguila homenageou o boxeador dias antes da morte: ‘Orgulho. Me aceitou e respeitou!’

Dali por diante, o ativismo através da arte passou a ser mais forte. Além do podcast Gordosfera, ele atua no coletivo Adiposa Facção e dá aulas no Instituto Moreira Salles, em São Paulo. Co Maguila, Adilson Júnior sempre teve uma relação de profundo carinho e cuidado, em via de mão dupla, e jamais pediu que o boxeador intervisse numa de suas “lutas”:

Orgulho ter um pai que sempre me aceitou e respeitou! Mais que um herói nacional, meu pai!” — Adilson Júnior, filho caçula de Maguila