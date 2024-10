Filmes de terror: 5 filmes bem-avaliados para você entrar no clima do Halloween

Reúna os amigos ou a família e confira essas 5 sugestões de filmes aterrorizantes:

Corra (2017):

Foto: Reprodução/ Netflix

Chris é um jovem fotógrafo negro que está prestes a conhecer os pais de Rose, sua namorada caucasiana. Na luxuosa propriedade dos pais dela, Chris percebe que a família esconde algo muito perturbador.

Hereditário (2018):

Foto: Reprodução/ Netflix

Após a morte da reclusa avó, a família Graham começa a desvendar alguns mistérios. Mesmo após a partida da matriarca, ela permanece como se fosse uma sombra sobre a família, especialmente sobre a solitária neta adolescente, Charlie, por quem ela sempre manteve uma fascinação não usual. Com um crescente terror tomando conta da casa, a família explora lugares mais escuros para escapar do infeliz destino que herdaram.

Um Lugar Silencioso (2018):

Foto: Reprodução/ Netflix

Em uma fazenda nos Estados Unidos, uma família do Meio-Oeste é perseguida por uma entidade fantasmagórica assustadora. Para se protegerem, eles devem permanecer em silêncio absoluto, a qualquer custo, pois o perigo é ativado pela percepção do som.

Fragmentado (2016):

Foto: Reprodução/ Netflix

Kevin possui 23 personalidades distintas e consegue alterná-las quimicamente em seu organismo apenas com a força do pensamento. Um dia, ele sequestra três adolescentes que encontra em um estacionamento. Vivendo em cativeiro, elas passam a conhecer as diferentes facetas de Kevin e precisam encontrar algum meio de escapar.

30 Dias de Noite (2007):

Foto: Reprodução/ Netflix

No extremo do Hemisfério norte, o vilarejo de Barrow, no Alasca, tem um mês inteiro de escuridão todo ano. Mesmo com a maioria dos residentes viajando para o sul durante o inverno, alguns acabam ficando em Barrow. No entanto, aqueles que ficam acabam se arrependendo, pois vampiros famintos chegam ao vilarejo para se alimentarem. Diante da ameaça, o policial Eben, sua esposa e um grupo de moradores fazem de tudo para sobreviver.