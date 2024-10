Forte chuva marca início da procissão do Círio de Nazaré em Rio Branco; veja os registros

A procissão que marca o tradicional Círio de Nazaré, que acontece neste domingo (13) em Rio Branco, teve início por volta das 18h em Rio Branco. Já nos primeiros momentos da caminhada, uma forte chuva caiu sob o Centro da Capital Acreana.

A procissão começou no Calçadão da Gameleira, com a chegada das imagens de Maria e Jesus. Mesmo com a forte chuva, milhares de fiéis seguiram em caminhada pelas principais ruas do Centro, com destino à Catedral Nossa Senhora de Nazaré.

A imagem de Maria foi levada em um carro, enquanto os devotos, sob um momento de forte emoção, entoavam cantos e orações em homem à padroeira da catedral de Rio Branco.

Confira o início da procissão:

*Fotos: Juan Diaz/ContilNet