Furacão Milton: Flórida ordena evacuação de 5,9 milhões de pessoas

Na medida em que o Furacão Milton ganha força e se aproxima dos Estados Unidos, o governo da Flórida determinou a evacuação obrigatória de cerca de 5,9 milhões de pessoas em 11 condados do estado. O número é uma estimativa do US Census Bureau.

Além das onze regiões, a Divisão de Gerenciamento de Emergência da Flórida orientou que moradores de outras nove regiões deixem suas residências. Nestes casos, no entanto, a evacuação é voluntária.

Em cinco condados que receberam ordens de evacuação voluntária, a medida vale apenas para pessoas que vivem em casas móveis, como trailers, ou em áreas baixas. O mesmo vale para duas regiões do estado onde a determinação para deixar o local é obrigatória: em Marion e Desoto.

Milton atinge categoria 5

Apesar de ter perdido força na tarde desta terça-feira (8/10), o furacão Milton voltou a subir para a categoria 5 – em uma escala de 1 a 5 –, segundo a última atualização do Centro Nacional de Furacões (NHC) dos Estados Unidos.

De acordo com o órgão, os ventos máximos registrados foram de 270 km/h, enquanto a tempestade se aproxima da Flórida. Anteriormente, o número chegou a bater 290 km/h

A previsão é de que o furacão Milton chegue à Flórida nesta quarta-feira (9/10).