Governo vai distribuir mil kits de roupas femininas com o projeto ‘Vestuário Social’

A vice-governadora do Acre e titular da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), Mailza Assis, visitou no domingo, 29, a Secretaria Municipal de Assistência Social de Jordão, onde anunciou o lançamento do projeto Vestuário Social, uma iniciativa inédita voltada ao apoio de famílias mais vulneráveis da região.

A ação prevê a distribuição de cerca de mil kits de roupas femininas adultas, cada um contendo de cinco a dez peças direcionadas aos participantes cadastrados no CadÚnico, promovendo a igualdade e a inclusão social.

Mailza Assis destaca que o projeto é uma parceria entre o governo do Estado, por meio da SEASDH, a Prefeitura de Jordão e a Receita Federal, e conta com um investimento estimado em R$ 200 mil, que garante a aquisição e logística das peças. “Estamos levando apoio e esperança a todos os cantos do nosso estado”, ressaltou.

A secretária de Assistência Social de Jordão, Maria Ivanete Lopes, falou durante a ocasião, da importância da ação para a comunidade local, que busca ampliar a rede de assistência social, garantindo que mais pessoas tenham acesso a recursos básicos.

Durante a visita, a vice-governadora esteve acompanhada do secretário de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia, Assurbanípal Mesquita. Segundo ele, a realização vai além da assistência social, promovendo o empreendedorismo e capacitação na região.