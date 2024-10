Homem é condenado por matar esposa asfixiada na frente do filho e fingir suicídio

De acordo com a sentença, o homem foi condenado a 33 anos, sete meses e seis dias de prisão, inicialmente em regime fechado. O que agravou a pena do réu foi o histórico de violência contra as suas duas ex-esposas e aos filhos da vítima e pela prática do feminicídio na presença de três crianças. O júri considerou que Claudeir premeditou a morte da mulher que convivia a cerca de seis anos.