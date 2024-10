Homem é executado com seis tiros na cabeça no Segundo Distrito de Rio Branco

O jovem Raiclei da Silva Barreto, de 22 anos, foi executado com seis tiros na noite deste sábado (19), na Travessa da Amizade, no Ramal do Pica-pau, região do Amapá, no Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Raiclei trafegava pela Travessa da Amizade na companhia de dois amigos, quando foi surpreendido por dois criminosos armados que a pé e que abordaram o trio. Os bandidos apontaram as armas apenas contra Raiclei, que foi morto com seis disparos, que atingiram sua cabeça e costas. Os dois amigos da vítima não foram atingidos pelos disparos. Após a ação, os bandidos fugiram correndo.

Moradores ouviram gritos e pedidos de ajuda, chegando a visualizar os dois homens correndo pela via pública. Ao chegarem ao local, encontraram Raiclei caído, sangrando muito pela cabeça e já sem vida.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enviou uma ambulância de suporte avançado para prestar os primeiros socorros, mas, ao chegar ao local, os socorristas apenas constataram o óbito de Raiclei.

Policiais militares isolaram a área e solicitaram a presença da perícia criminal e dos auxiliares de necropsia do Instituto Médico Legal (IML). Após os trabalhos periciais, o corpo foi encaminhado ao IML para exames cadavéricos.

Agentes da Polícia Civil, da Equipe de Pronto Emprego (EPE), colheram as primeiras informações, e o caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).