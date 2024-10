Homem esmaga cabeça de amigo com halter após ele “caguetar” traição

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu um homem após ele assassinar um “amigo” esmagando sua cabeça com halteres improvisados com latas de tinta e cimento, na madrugada de sexta-feira (4/10), em Ceilândia. Antônio Elinado Neto, de 58 anos, foi atacado enquanto dormia por Bruno Carvalho Ribeiro, 28. A vítima morreu na hora sem qualquer chance de defesa.

De acordo com as apurações da 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Centro), Bruno resolveu cometer o crime após beber em um bar, perto da casa da vítima. A motivação para o homicídio seria o fato de Antônio ter delatado o então amigo para a namorada de Bruno, que havia viajado para o Maranhão. Ele teria contado para a mulher que “Antônio havia aprontado muito na ausência dela”.

Com raiva por ter perdido a namorada, o assassino jurou Antônio de morte para várias pessoas. O crime acabou sendo consumado de forma brutal. Depois que a PMDF foi acionada e esteve no local do crime, policiais conseguiram colher informações que levaram até o paradeiro do assassino.

O autor do homicídio estava escondido em casa e havia colocado as roupas sujas de sangue dentro de um balde com água e sabão. Ele foi preso em flagrante e levado para a 15ª DP.