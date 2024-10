Homem persegue e mata ex-esposa na frente da filha do casal em Rio Branco; ele está foragido

Paula Gomes da Costa, de 33 anos, foi morta com vários golpes de faca na tarde deste domingo (27), na Estrada de Porto Acre, no bairro Alto Alegre, em Rio Branco. O acusado, Jairton Silveira Bezerra, de 45 anos, fugiu após o crime.

Segundo informações da polícia, Paula foi casada por cerca de 13 anos com o acusado, identificado como Jairton. Há 3 meses, o casal se separou, mas o acusado não aceitava o fim do relacionamento e constantemente procurava a ex-esposa para tentar reatar o casamento.

Na tarde deste domingo, Paula e a filha do casal, de 7 anos, foram para a casa do ex-sogro, onde passaram o dia e almoçaram juntos. No retorno para a residência dela, que fica em um apartamento nas proximidades, o crime aconteceu. A vítima estava voltando com a filha e o ex-sogro quando foi abordada por Jairton.

O criminoso, armado com uma faca, colocou a filha do casal dentro de um veículo modelo Corolla, de cor branca, e em seguida esfaqueou a ex-companheira pelo menos oito vezes na região do abdômen, causando exposição de vísceras. O crime ocorreu na frente do pai dele e da filha de 7 anos e, em seguida, o criminoso fugiu do local levando a menina.

Policiais militares do 3° Batalhão foram acionados, colheram informações e começaram a realizar diligências para prender o autor desse feminicídio.

Ainda segundo informações da polícia, o carro foi visto passando pela área do Segundo Distrito de Rio Branco, mas não se sabe se a criança ainda está no veículo. Todas as forças de segurança estão mobilizadas neste momento para tentar capturá-lo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enviou uma ambulância de suporte avançado para prestar socorro, mas, ao chegar ao local, os socorristas apenas constataram o óbito de Paula.

Policiais militares isolaram a área e solicitaram a presença da perícia criminal e dos auxiliares de necropsia do Instituto Médico Legal (IML). Após os trabalhos periciais, o corpo foi encaminhado ao IML para exames cadavéricos.

Agentes da Polícia Civil, da Equipe de Pronto Emprego (EPE), colheram as primeiras informações, e o caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).