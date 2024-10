Homem que assassinou a ex-esposa na frente da filha segue foragido; polícia faz buscas

A polícia ainda não conseguiu capturar Jairton Silveira Bezerra, de 45 anos, principal suspeito de assassinar friamente, com pelo menos 8 facadas, a ex-esposa, Paula Gomes da Costa, de 33 anos, na frente da filha do casal, na tarde deste domingo (27).

Paula foi casada por cerca de 13 anos com Jairton. Há 3 meses, o casal se separou, mas o acusado não aceitava o fim do relacionamento e constantemente procurava a ex-esposa para tentar reatar o casamento.

Na tarde deste domingo, Paula e a filha do casal, de 7 anos, foram para a casa do ex-sogro, o senhor José, onde passaram o dia e almoçaram juntos. No retorno para a residência dela, que fica em um apartamento nas proximidades, o crime aconteceu. A vítima estava voltando com a filha e o ex-sogro quando foi abordada por Jairton.

Jairton, armado com uma faca, colocou a filha do casal dentro de um veículo modelo Corolla, de cor branca, e em seguida esfaqueou a ex-companheira pelo menos oito vezes na região do abdômen, causando exposição de vísceras. O crime ocorreu na frente do pai dele e da filha de 7 anos. Em seguida, o criminoso fugiu do local levando a menina, mas no caminho se arrependeu e deixou a criança na casa de uma tia dela, antes de desaparecer de vez.

Todas as forças de segurança continuam em diligências para capturar o acusado. O carro foi visto passando pela área do Segundo Distrito de Rio Branco, e, a qualquer momento, pode haver notícia da prisão.

Nas redes sociais, foram espalhados comunicados com a foto do suspeito, no intuito de capturá-lo.

“O acusado está foragido. Para denunciar ou informar qualquer detalhe sobre o seu paradeiro, ligue para o 190”, diz a página Enjoy Club ao publicar uma nota no Instagram.