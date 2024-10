Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta sexta-feira

Data estelar: Lua quarto minguante em Leão.

O excesso de entretenimento vai nos emburrecer e adoecer? Ou será que há alguma perspectiva de aproveitarmos o que não pode ser detido por regra nenhuma, já que encontraremos a maneira de transgredir quaisquer proibições e voltar a desfrutar do entretenimento sem parar que nos é oferecido nas telas dos celulares e computadores?

Sabemos, pela própria experiência, que quanto mais algo nos é proibido, mais atração a proibição exerce sobre nós, então, ainda que pareça sensato tentar limitar ao máximo possível o uso de celulares pelas crianças, em alguma hora a atração provocada pela limitação entrará em campo e fará seu trabalho.

Nos cabe encontrar uma forma de aproveitar a atração que o entretenimento provoca para transmitir algo que valha a pena por meio dele.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Explicar sentimentos é coisa de poetas, mas de louco, de médico e de poeta todo mundo tem um pouco. Portanto, quando a oportunidade se apresentar, busque palavras e jeitos criativos de expressar o inexpressável.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Se você busca relacionamentos desinteressados e espontâneos, não os encontrará nesta parte do caminho, porque agora os vínculos são pautados por interesses específicos, e não há mal nenhum em que as coisas sejam assim.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Antes de sair à procura do que parece faltar, observe tudo que se encontra ao alcance de suas mãos, porque muito provavelmente você não precisa de nada além do que utilizar os recursos que se encontram disponíveis.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Sacrificar os próprios desejos para agradar e satisfazer outras pessoas, isso pareceria insensato, mas há horas em que é a melhor escolha, já que dessa forma os relacionamentos permanecem na esfera do entendimento.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Refletir sobre seu papel nos acontecimentos seria a melhor pedida nesta parte do caminho, porque assim você poderá entender o que poderia ser feito de diferente, e obter resultados melhores do que os atuais. É possível.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Poucas e boas coisas serão suficientes para satisfazer sua fome de avançar e quebrar com a inércia que envolve seu corpo e alma em tarefas repetitivas. Criar é imprescindível, e não precisa de recursos para isso.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

As ideias têm poder e a expressão delas é mais poderosa ainda, por isso, não admira que as pessoas tentem se apropriar das ideias alheias, como se a invisibilidade das ideias as transformassem em domínio público.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 22/11)

Muitas escolhas erradas são feitas com a alma entusiasmada porque está convencida de ter pego o caminho certo. Assim são as coisas; em geral, nenhum de nós pensa em momento algum estar do lado errado da história.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Melhor você deixar claras suas reais intenções para que as pessoas não as contaminem com suspeitas que não têm nada a ver, mas que resultam de hipóteses que elas levantam, por você não ter tido clareza na expressão.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

É chato ter alguém dando ordens por perto, mas às vezes isso é necessário, já que de outra forma sua alma se distrairia e deixaria de fazer o que agora seria imprescindível. Tudo tem uma razão de ser no destino.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Nem tudo resulta de esforço sofrido entre o céu e a terra, há horas em que a alma avança muito mais e melhor através de atitudes leves, alegres e cheias de graça do que com o sofrimento. Que esse seja seu momento.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Com planejamento, haverá tempo e recursos de sobra para fazer o que você pretende e ainda sobrar bastante para você se divertir e passar bons momentos. As preocupações devem ser exorcizadas, porque são impertinentes.