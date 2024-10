Lady Gaga, Bruno Mars e Rosé e mais destaques musicais da semana

Com o alívio dos dias úteis, é hora de celebrar a chegada do fim de semana e colocar o som no último volume. Para embalar a sexta, o sábado e o domingo, Lady Gaga lançou o single Disease, enquanto Rosé e Bruno Mars apresentaram APT., além de Ludmilla e Belo em uma regravação de um sucesso do Exaltasamba.

Confira as novidades da semana:

Lady Gaga

Após o lançamento do álbum Harlequin, que integra a trilha sonora de Coringa 2, Lady Gaga deu início à sua nova era musical com o lançamento do single Disease, parte de seu sétimo álbum.

A cantora compartilhou a letra da canção em suas redes sociais, acompanhada de um vídeo sobre a faixa. “Não há mais lágrimas para chorar. Eu ouvi você implorar por vida. Ficando sem remédio. Você está pior do que nunca”, canta Lady Gaga em um trecho da música.

Em outro momento, ela declara: “Gritando por mim, baby, como se você fosse morrer. Veneno por dentro, eu poderia ser seu antídoto esta noite”.

Divulgação

Ludmilla e Belo

Ludmilla e Belo vão lançar uma reinterpretação do pot-pourri Gamei/Por Tão Pouco/É Você. O clássico do Exaltasamba ganhará uma nova roupagem na voz dos cantores. A música faz parte da 3ª edição do projeto Respeita Minha História, que terá 10 faixas e 29 artistas.

A cantora celebrou a homenagem ao Exaltasamba. “Cresci ouvindo as músicas deles. Agora é uma honra poder retribuir um pouco do que eles me proporcionaram e mostrar a força desse legado para as novas gerações”, declarou, ressaltando a presença de Belo na canção.

“A nossa parceria já é muito natural. A gente se entende musicalmente e tem muito respeito um pelo outro”, encerrou.

Divulgação

Rosé e Bruno Mars

Os artistas publicaram o feat. APT., produzida por Bruno Mars, Cirkut, Omer Fedi & Rogét Chahayed. O single é o principal do primeiro álbum de ROSÉ, intitulado Rosie, que será lançado no dia 6 de dezembro.

Sobre a canção, a cantora explica: “Na verdade, APT. é meu jogo de bebida coreano favorito, que jogo com meus amigos em casa. É tão simples, faz todo mundo sorrir e quebra o gelo em qualquer festa”, declarou.

Ela contou que a música surgiu após uma noite no estúdio. “Ensinei minha equipe a jogar o jogo. Todos ficaram fascinados, especialmente quando comecei a cantar, então, brincamos com isso e eu disse que deveríamos fazer uma música a partir disso… e, depois que Bruno se juntou à faixa, o resto se tornou história”, completou.

Janine Mathias

A cantora brasiliense lançou a faixa Barracão é Seu, com a participação de Criolo. Composta por João da Gente, a música revela a intensidade de sua intimidade, misturando samba e rap em uma fusão marcante.

“Eu, primeiramente gravei a faixa sem a participação do Criolo. Eu já o tinha convidado antes, mas acho que por causa das complicações do mercado, as agendas agitadas de artistas grandes como ele, eu não botei fé que aconteceria essa parceria.

“Um dia eu o reencontrei e ele me cobrou nossa música. E foi assim que nasceu essa parceria maravilhosa, fruto de anos de encontros através do RAP”, declarou Janine.

A música, produzida por Rodrigo Campos, evoca a liberdade de quem sabe que jamais está só. “Uma aula de generosidade, reconhecimento e carinho, quando vocês ouvirem essa música, saiba que aqui estão dois amigos, o Criolo é pra mim um irmão e ele fez um afago que me deu a certeza que vale a pena sermos tranquilos”, completou.

Victor Sena

MARU2D

A cantora publicou o single Dinero, que pertence a série Amplifika do Spotify, que traz novas vozes de artistas negro do Brasil. Maru2D aproveita a melodia da canção La Bamba (de Ritchie Valens) e versa sobre suas conquistas.

“Eu estava num momento compondo muitas canções lentas, mais pra baixo. Mas queria fazer uma música que trouxesse alegria para mim e pros crias de favela. Nossa realidade já é tão dura, tá ligado? Então é esse sentimento que eu quero trazer. Que as pessoas dancem, ouçam felizes, que escutem na academia, correndo, arrumando a casa e, principalmente, se divirtam no meu show”, declarou.

Divulgação

Lucas e Orelha

Os baianos publicaram o EP Testando, que conta com duas músicas Na Nossa Casa e Tudo Caô, que contam com letras românticas e divertidas, que falam de relacionamentos, família e amizade, acompanhadas de uma atmosfera de sofrência e curtição.

“Esse projeto é bem especial pra gente. Estamos com 10 anos de carreira e nos encontramos no pagode, um ritmo democrático, que fala com todos públicos e nos permite expressar nossos sentimentos mais profundos através das composições. Tem muita música que foi inspirada em fatos reais das nossas vidas, acontecimentos bons e outros nem tanto”, disse Lucas.

Orelha declarou que compor é uma das partes favoritas da dupla. “Escolhemos para o Testando uma seleção a dedo, foi difícil chegar na lista final. As músicas conversam entre si, tem muita letra e melodia romântica e também muita faixa divertida”, contou.

Reprodução/Instagram

Outros lançamentos

Álbuns/EPs

Marcelo Gross apresentou GROSSROAD – Marcelo Gross Ao Vivo, primeiro álbum ao vivo da carreira.

Thiago Juliani divulgou o álbum Dois.

Kevin O Chris revelou o EP Manda Pra Elas.

Pense anunciou o álbum Tudo Que Temos De Lembrar.

Léo da Bodega revelou o seu primeiro álbum, intitulado Botija.

Lu & Rayane publicaram o EP Entrelinhas.

Mulú, Maria Maud lançaram o EP MBS #1: Summertime Sadness.

Vulgo FK publicou o álbum F**K Songs.

Paula Landucci anunciou o EP P Landucci.

Julinha publicou o álbum Aprumar.

The National lançou o EP NTL RM II, com 4 músicas inéditas

Wild Rivers anunciou o novo álbum Better Now.

Tom Speight apresentou o álbum Stay Alive.

Álbum Jusante traz músicos da nova geração e nove poetas do Slam.

LUAPSY publicou o álbum BODHISATTVA – Side B.

Singles

David Guetta, Alphaville e Ava Max se uniram em nova versão do clássico Forever Young.

Manu Bahtidão publicou Universo.

Leo e Raphael divulgaram Pronto Pro Rolo, com parceria de Ana Castela.

Marcos & Belutti, ao lado de Simone Mendes, publicou a canção Abandonado.

Poze do Rodo publicou a música Recomeço, que conta trajetória do relacionamento com Vivi.

The Driver Era publicou o single Don’t Walk Away.

Iguinho e Lulinha e Hugo & Guilherme publicaram Pilantrou.

3030 inicia nova fase na carreira com o single Ninguém.

Ina Arruda, ex-backing vocal de Luisa Sonza, publicou o single Céu e Iluminados.

Clau e MC Soffia disponibilizou Medusa.

Diego & Arnaldo e Luan Pereira se uniram no single Aceita que Ele Tá Comigo.

Biel do Furduncinho revelou 5 minutinho de covardia, em parceria com MC Durrony

Lucas Pompeu divulgou Sobrenatural.

Fiduma e Jeca publicaram Imagina a Gente, parceria com Fiorella.

Rachel Novaes publicou a música Tudo Que Eu Mais Quero.

MC Paiva divulgou o single Mulher de Bandido.

Anna anunciou a música SoberAnna.

Federado tornou público o single Certo ou Errado.

Yule Rossi revelou Chora viola/Luzeiro/Pagode em Brasília.

Bruno Martini, Avi Snow e No/Me publicaram o single Vibe.

Rick Bonadio soltou o feat. Rise Up, com Iara Negrete.

Mudriniz estreou o clipe de Me Diz, do álbum Potencial Latente.

Mochita revelou o single Quiet.

Pedro Lanches apresentou o single De Tudo Que Eu Sonhei Sozinho.

Andréa Dutra anunciou o single Acerto.

A dupla Maria Cecilia & Rodolfo lançou Bem-te-vi.

GIOLI e Caio Luccas apresentaram o single Não.

Silva divulgou Farol das Estrelas.

Tília e Mc Gw anunciaram o single Tudo que a Tília Mandar.

Marina Gold liberou a música Tempo Voa.

Larkin Poe publicou o single Mockingbird.

Roça Nova revelou o single e o clipe Tucano do Bico Verde.

Giana lançou o single Fevereiro, 2023.

Kilsman divulgou o single Outro Beck.

Laura Fantini publicou o single Não Existo.

Ced anunciou Ainda Tem Romance.

QuatroK lançou o clipe da música Essa Não é Sobre Você.

Bea Duarte apresentou o clipe de Vibes.