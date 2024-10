Leandro Karnal faz aparição rara com o marido, Vitor Fadul, em noite de teatro

“A internet…”, escreveu ele, com emoji de gargalhada, ao postar uma montagem de imagens do casal e a frase: “Harry Potter e Voldemort: A Reconciliação”. A referência é pela semelhança de Fadul com o bruxinho Harry Potter (papel de Daniel Radcliffe) e Karnal com o arqui-inimigo Voldemort (papel de Ralph Fiennes). Vitor ainda aproveitou a oportunidade de interagir com os internautas e respondeu a algumas perguntas enviadas por eles.