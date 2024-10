Liga dos Campeões: Com hat-trick de Raphinha, Barcelona goleia o Bayern em duelo dos melhores ataques

A disputa entre duas das equipes de maior destaque deste início de temporada europeia foi colocada no bolso por um brasileiro. O Barcelona-ESP goleou o Bayern de Munique-ALE por 4 a 1, nesta quarta-feira, no Estádio Olímpico de Montjuic, pela primeira fase da Liga dos Campeões. Raphinha, que vive o melhor momento da carreira, fez três gols e foi o grande destaque da partida. Os centroavantes de cada lado, Lewandowski e Kane, também deixaram sua marca. Com a vitória, a equipe catalã encerrou o jejum de seis derrotas para o adversário. A última vitória havia sido há nove anos.

Esperava-se que o duelo dos melhores ataques das principais ligas do velho continente fosse recheado de bolas na rede. Mas o jogo mal tinha iniciado, e o placar já estava aberto: Raphinha, aos quatro minutos, colocou os donos da casa na frente. Em desvantagem, o time alemão passou a criar boas oportunidades e não demorou muito para deixar tudo igual no marcador, ainda na primeira metade da etapa inicial, com Harry Kane, que já havia tido um gol anulado anteriormente.

Apesar da disputa tática estar bem acirrada, o Barcelona foi tomando conta da partida com o passar do tempo. Os visitantes até conseguiam ficar mais tempo com a bola. Porém, sem ela tinham dificuldade de encaixar as linhas altas e forneciam muitos espaços no campo defensivo. Na parte final dos primeiros 45 minutos, a equipe catalã conseguiu retomar a vantagem no marcador e amplia-la: Lewandowski deixou o seu e, em seguida, o ponta brasileiro fez o segundo na partida.

Precisando correr atrás do placar, o Bayern de Munique voltou do intervalo com uma postura ainda mais ofensiva. Ciente das consequências do plano traçado pelo adversário, o time comandado por Hansi Flick buscava os lançamentos nas costas da marcação adiantada, apostando nas velocidades de Yamal e de Raphinha. Foi através desta estratégia que o camisa 11 anotou o hat-trick na partida de número 100 pelo clube. Após o apito final, ele falou sobre a marca batida.

— É difícil explicar em palavras o que estou sentindo neste momento. Por mais que eu possa, não vou conseguir. A verdade é que nem nos meus melhores sonhos pensei em completar 100 jogos com essa camisa. Em um jogo como esse, se tivesse sido planejado, não sairia da maneira que foi. Espero poder continuar contribuindo a completar mais 100 jogos. Vou seguir trabalhando para dar o meu melhor por essa camiseta — disse Raphinha.

Diante da goleada que estava sofrendo, Kompany tentou dar uma chacoalhada na sua equipe e fez quatro substituições de uma vez, logo depois do quarto gol. Mesmo com as mexidas, era o Barcelona que seguia com total controle do jogo. A postura dos catalães demonstra bem o porque de serem detentores do melhor ataque das grandes ligas europeias na temporada, com 43 gols — uma média superior à três por partida.

Com a vitória de 4 a 1 sobre o forte Bayern, o Barcelona passou pelo primeiro grande desafio do novo ciclo com louvor. Apesar de ter conquistado duas goleadas seguidas na Liga dos Campeões, a equipe espanhola segue fora do G-8, a zona de classificação direta às oitavas de final. Na próxima rodada, enfrenta o Estrela Vermelha, fora de casa.

Antes de tentar manter a boa pegada no torneio, o time comandado por Flick vira a chave para um duelo de muita importância na La liga: terá o Real Madrid pela frente, no sábado, às 16h, no Santiago Bernabéu. Caso vença o clássico, vai abrir seis pontos de vantagem no topo da classificação.

Manchester City goleia com show de Halland

O Manchester City-ING não deu qualquer chance para o azar, nesta quarta-feira, e goleou o Sparta Praga-TCH por 5 a 0, no Etihad Stadium. Mesmo com as diferenças claras na qualidade de cada plantel, havia uma expectativa de que os visitantes pudessem oferecer alguma resistência na defesa. No entanto, bastaram dois minutos para a equipe de Guardiola abrir o placar, com Stones.

Já com a vantagem no marcador, o City teve mais tranquilidade para impor o seu jogo e conseguiu marcar mais quatro vezes, sem grandes dificuldades. Inclusive, se não o goleiro Vindahl, a goleada poderia ter sido ainda maior. Os outros gols foram de Matheus Nunes, Phil Foden e Halland (2x). O atacante norueguês chegou a 44, em apenas 42 partidas disputadas no Liga dos Campeões, e ultrapassou Neymar na artilharia histórica da competição.

Halland comemora o segundo gol marcado com seus companheiros de equipe — Foto: Oli Scarff/AFP

Com a vitória, o time inglês aumentou a invencibilidade no torneio para 26 partidas. A última derrota foi para o Real Madrid, de 3 a 1, que o tirou da final na edição 2021/22. O Manchester City chegou a sete pontos e pulou para a terceira posição da tabela. Na próxima rodada, vai enfrentar o Sporting-POR, longe de seus comandos.

Liverpool mantém os 100% de aproveitamento

Foi suado, mas o Liverpool-ING conseguiu grande vitória de 1 a 0 sobre o RB Leipzing-ALE, nesta quarta-feira, em partida disputada na RedBull Arena. O único gol foi marcado por Darwin Núñez. O uruguaio aproveitou escorada de cabeça de Salah e completou para o fundo das redes. Com o resultado positivo, os Reds seguem com 100% de aproveitamento na Liga dos Campeões.

Darwin Núñez escora para marcar o único gol da partida — Foto: Ronny Hartmann/AFP