Macaco-barrigudo resgatado é inserido no Parque Ambiental Chico Mendes

Um jovem macaco-barrigudo foi inserido no recinto do Parque Ambiental Chico Mendes, na última terça-feira (29). Ele estava a cerca de dois meses entre quarentena e cambiamento do zoológico localizado na capital acreana, Rio Branco.

Direcionado pelo Centro de Triagem de Animais Silvestre (Cetas) o pequeno filhote trata-se de um macho, com idade estimada em, no máximo, um ano de vida. No recinto, ele conviverá com outras três fêmeas da mesma espécie, já adultas.

Segundo o veterinário Tallison Oliveira e parte da equipe técnica do zoológico, o período de adaptação da espécie é fundamental para o sucesso da aproximação dos animais.

“Eles convivem no mesmo ambiente, mas separados por uma tela de segurança, em um setor chamado cambiamento, onde podem se conhecer aos poucos. A equipe avalia como a adaptação está acontecendo e, só então, a decisão para juntá-los é tomada”, enfatizou Tallison.

Os macacos-barrigudos são animais nativos da Amazônia e têm preferência por florestas inundadas. Se alimentam de folhas, frutos, sementes e pequenos vertebrados, com hábitos diurnos e grupos que podem chegar a 70 indivíduos. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, seu status de conservação é considerado vulnerável.

O Parque Ambiental Chico Mendes, assim como outros zoológicos, desempenha importante função na conservação de espécies ameaçadas.

“É importante reforçar sempre que esses animais estão aqui por não conseguirem mais sobreviver sozinhos na natureza. Já sofreram algum tipo de violência ou crime ambiental e foram resgatados pelos órgãos competentes”, frisa a bióloga Marta Oliveira.

De acordo com a assessoria de comunicação da Prefeitura de Rio Branco, o horário de visita do Parque Ambiental Chico Mendes é de terça a domingo, de 7h às 17h.