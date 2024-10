Mailza Assis: investimentos de R$ 18 milhões em emendas de sua autoria na passagem pelo Senado

A vice-governadora Mailza Assis (PP) destacou, nesta terça-feira (29), em Cruzeiro do Sul, que a duplicação e outras obras de melhoramento na Rodovia AC-405 e na região do Juruá estão sendo construídas a um custo de R$ 18 milhões, e que muitos dos recursos fazem parte de emendas de sua autoria durante sua passagem pelo Senado, no período de 2018 a 2022, quando sucedeu o governador Gladson Cameli, eleito naquele ano para seu primeiro mandato no Executivo estadual.

Os primeiros 11 quilômetros da rodovia foram entregues nesta manhã e foram financiados com recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

Os demais recursos para o restante da obra, que melhora o acesso ao balneário do Igarapé Preto e ao Parque Nacional da Serra do Divisor, em Mâncio Lima, serão aplicados com recursos alocados pela então senadora Mailza Assis.

“É com imensa honra e orgulho que, junto com o governador Gladson Cameli, anunciamos na manhã desta terça-feira, 29, um novo capítulo de desenvolvimento para o Acre! Estamos destinando mais de R$ 18 milhões para a adequação das estradas vicinais em sete municípios, fortalecendo a economia rural e garantindo melhores condições de acesso e escoamento da produção”, disse a vice-governadora sobre a totalidade de suas emendas para a região.

“Essa conquista, fruto das nossas emendas enquanto estive no Senado, reflete o nosso compromisso em transformar a vida das comunidades rurais e impulsionar o crescimento do nosso Estado”, afirmou. “Vamos juntos construir um Acre cada vez mais forte!”.