Manchester United considera substitutos para Erik ten Hag, diz jornal

A vitória sofrida por 2 a 1 sobre o Brentford no último fim de semana não foi suficiente para afastar os rumores sobre uma possível demissão de Erik ten Hag do comando do Manchester United.

De acordo com o jornal britânico Daily Mail, o clube continua com dúvidas em relação ao trabalho do técnico holandês, a ponto de ter enviado “intermediários” à Espanha para conversar com Xavi Hernández em duas ocasiões nos últimos meses.

O clube, no entanto, justificou essas viagens (lideradas pelo diretor executivo Omar Berrada) como ações de apoio à equipe de vela Britannia, de propriedade do coproprietário do United, Sir Jim Ratcliffe, na America’s Cup.

Ainda assim, o Daily Mail aponta que, além de Xavi, o Manchester United estaria considerando outras duas opções para o cargo: Rúben Amorim, técnico do Sporting, e Edin Terzic, ex-treinador do Borussia Dortmund.