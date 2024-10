Maníaco do Parque foi abandonado após premonição: “Bebê do diabo”

Francisco de Assis Pereira, o Maníaco do Parque, cuja história foi recentemente ficcionalizada pelo Prime Video, teria sido abandonado pela mãe ainda na infância. Segundo o jornalista Ullisses Campbell, biógrafo do criminoso, Maria Helena Pereira deixou Francisco com o avô quando se mudou de São José do Rio Preto para tentar a vida na capital paulista, levando apenas o filho mais velho e o caçula.

O motivo do abandono teria sido uma “premonição” do avô, que, durante a gravidez da filha, afirmou que ela carregava o “bebê do demônio.” Satanista, ele teria introduzido Francisco aos primeiros rituais.

“Uma coisa interessante que a biografia traz é que o Maníaco do Parque se transformou nesse monstro muito em função de uma série de negligências que ele teve ao longo da vida”, afirmou Ullisses em entrevista recente ao Metrópoles.

“Quando a mãe dele, Maria Helena, estava grávida, o avô materno disse pra ela que ela estava gerando o bebê do demônio. E ele era satanista esse cara. Aí a mãe ficou apavorada”, completa.

Ainda segundo Ullisses, Maria nega a história, mas Francisco já chegou a contá-la na prisão. “Francisco tinha problema de fala e coordenação motora mas nunca foi tratado. A mãe começou a dizer, quando ele virou o Maníaco do Parque, que era por causa de uma força demoníaca que ele tem e que herdou do avô. Isso foi sempre tratado dessa forma de ocultismo, feitiçaria”.