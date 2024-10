Marcado na história: Rodri é o primeiro espanhol a vencer a Bola de Ouro

No início desta Premier League, Rodri sofreu uma grave lesão no ligamento do joelho direito, no clássico diante do Arsenal. Fora até o meio do ano que vem, ele passou por cirurgia, porém, o City não estipulou um prazo para a volta do espanhol aos gramados. Sua presença em um dos grandes times do futebol mundial é fundamental. Com ele, a equipe comandada por Guardiola perdeu apenas uma partida na última temporada.